Georgina Rodríguez debuta como modelo en revista española

La española y actual pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, debutará como modelo este viernes en la portada de la revista española “Woman”.

La misma publicación ha dado una prueba de lo que serán las fotos donde la futura mamá ha dejado el ballet, para incursionar en el mundo de la moda y las pasarelas de la mano de la agencia “Uno Models”, una de las principales agencias españolas.

El reportaje llevaré el título de “Cuerpo de baile” inspirado con un outfit de los año 50 y el mundo del ballet.

Gio / woman

La española reveló que se considera una persona hogareña:

“Me encanta pasar el tiempo con los míos y es lo que más valoro”

De igual forma, muchos saben que su escultural figura se debe a los intensos entrenamientos que realizó desde pequeña dentro del mundo del ballet y la danza.

“Yo no lo consideraría un sacrificio, ya que la danza es mi pasión, pero sí que es cierto que me considero una persona disciplinada y el ballet ha desempeñado un papel fundamental en ello. Desde pequeña he tenido una rutina diaria de ensayos y esa disciplina la aplico en la actualidad a mis entrenamientos y alimentación. Me gusta cuidarme y disfruto estando activa y comiendo sano”.









Su belleza se debe a las diferentes rutinas que realiza, así como a uno que otro tip:

“Creo firmemente que el mejor tip de belleza es la naturalidad y, para ello, lucir una buena piel es esencial. Una dieta sana, evitar el tabaco y el alcohol y lavarse bien la cara con agua y un jabón neutro, tanto por la mañana como por la noche, antes de acostarse, es imprescindible. Si a eso le añadimos una buena crema hidratante y una sonrisa… ¡Estarás radiante!”.

