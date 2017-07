A Tigres le gustaría regresar a la Copa Libertadores

Ante las versiones de que equipos mexicanos podrían regresar a la Copa Libertadores, el defensa de Tigres, Jorge Torres Nilo, aseguró que a los felinos les gustaría volver a esa justa y que sería benéfico tanto para los equipos de este país como para los sudamericanos.

“Sería muy bueno, la Copa Libertadores es el mejor torneo a nivel del continente americano, en los últimos años los equipos mexicanos hemos demostrado que no le pedimos nada a los sudamericanos”, dijo.

“Estamos a la par peleando arriba y sería bueno para todo el continente, los sudamericanos quieren competir con los equipos de acá”, manifestó el jugador.

El conjunto dirigido por el técnico Ricardo Tuca Ferretti llegó a la final de la Copa Libertadores 2015, en la cual cayeron contra el conjunto argentino River Plate.

Torres Nilo rechazó que sea algo urgente para el futbol mexicano regresar a la justa sudamericana, pero reiteró sería bueno, porque es benéfico para todos.

“De urgencia no lo creo, pero sería bueno esa competencia no sólo para México sino para ellos, los sudamericanos están viniendo a México, si no fuera así se quedarían allá, es beneficio para todos”, declaró.

