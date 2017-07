OFICIAL: 'Chicharito' Hernández es nuevo refuerzo del West Ham

El delantero mexicano, Javier Hernández, ya tiene su futuro definido: el West Ham United, equipo con el que será presentado el próximo lunes.

El conjunto de la Premier Legaue hizo oficial la llegada de ‘Chicharito’ a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje acompañado de una imagen del atacante con la camiseta del Tri: “Se ha llegado a un acuerdo por @CH14_”.

“West Ham United y Bayer Leverkusen han acordado los términos para la transferencia de Javier Hernández al estadio de Londres.

“El ex delantero del Manchester United y del Real Madrid volará a Londres en los próximos días para finalizar términos personales y someterse a un examen médico con los Hammers. Hernández, de 29 años, cariñosamente conocido como ‘Chicharito’ en todo el mundo, se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de México en mayo de este año”, publicó en su portal oficial el equipo londinense.

El también ex jugador del Real Madrid aún tenía un año de contrato con el Bayer Leverkusen, sin embargo, el equipo alemán prefirió venderlo para recuperar parte de la inversión realizada cuando lo adquirieron proveniente del Manchester United en 2015.

Es así que el máximo anotador de la Selección mexicana se pondrá bajo las órdenes del estratega Slaven Bilic, quien pidió a la directiva su llegada, para regresar así a la Premier League, futbol donde comenzó su sueño europeo con los Red Devils en 2010.

Los ‘Hammers’ habrían desembolsado entre 17 y 20 millones de euros por hacerse con los servicios del canterano de Chivas.

Sería el 13 de agosto cuando ‘Chicharito’ debute en la Premier League con la camiseta del Wets Ham, justo ante su primer equipo en el Viejo Continente.

A deal has been agreed for @CH14_https://t.co/6oTXPx6VTr

— West Ham United (@WestHamUtd) July 20, 2017