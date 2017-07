El otro Zacatepec demanda al gobierno de Morelos

La original directiva del Club Deportivo Zacatepec, interpuso una demanda para recuperar la franquicia que les fue arrebatada en 1989. El litigio va dirigido en contra de Juan Antonio Hernández, el gobierno de Morelos y la Federación Mexicana de Futbol.

Alfredo Rodríguez Dorantes, quien es el presidente del Club Deportivo Zacatepec, dio a conocer que hay una disputa legal desde 2002, y a pesar de que le dieron los derechos del nombre y uniforme del club, las autoridades del balompié azteca impidieron que pudiera colocar su franquicia en el Ascenso MX.

“Nosotros quisimos recuperar la franquicia metiendo otro equipo mientras estaba el litigio, la Federación no me lo permitió, tengo escritos de ellos contestando que por el litigio no pueden darme nada; llega otra persona, mete un equipo y sí le autorizan el uniforme, ¿por qué?”, explicó el directivo, en evento conmemorativo por los 68 años del club.

El club que participó en el Ascenso MX en los últimos años, al que se refiere Alfredo Rodríguez, es el Zacatepec Siglo XXI, que quedó congelado tras la conclusión del Clausura 2017. Su lugar en Morelos, fue ocupado por la franquicia de Jorge Vergara: el Club Atlético Zacatepec.

“Tenemos comprobantes, tenemos contratos de compra venta a nombre del Gobierno del Estado y que compró Centro Social Deportivo Zacatepec (mediante Juan Antonio Hernández) nunca compró Grupo Deportivo Zacatepec AC”, concluyó.

En Publimetro TV: