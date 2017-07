John Cena con los días contados en la lucha libre

La actual cara de WWE es sin duda John Cena, pero el Marine sabe que el tiempo no perdona y pronto podría decir adiós a la lucha libre.



Desde que se dio su regreso a los programas de la compañía se le presentó como un agente libre, lo cual llamó la atención a la afición. Esto no significa que no tiene contrato con WWE, si no que ya no es exclusivo de SmackDown si no que podrá aparecer en RAW y esto también tiene una explicación.



“El motivo por el cual quería ser agente libre es porque no sé si estaré disponible de manera específica para RAW o SmackDown, también porque mis días están contados.Cumplí 40 años y tenemos mucha gente joven con talento. No sé cuantos años más me quedan. Voy a hacer lo que pueda para dedicarme a la empresa el tiempo que me queda. Quiero ser capaz de hacerlo durante el mayor tiempo que pueda”.



John Cena ha sido 13 veces campeón de WWE y actualmente está en una rivalidad con Rusev la cual verá su próxima confrontación en Battleground.

