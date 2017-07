Larissa Riquelme defiende a Fabbro de las acusaciones por supuesto abuso sexual

Luego de se publicaron las supuestas conversaciones donde la ahijada del futbolista de los Lobos BUAP, Jonathan Fabbro hace evidente el abuso sexual de parte de su padrino, la pareja del futbolista, Larissa Riquelme salió en defensa del delantero.

En una entrevista concedida a la estación paraguaya “Rock and Pop”, la ex novia del Mundial y pareja del argentino naturalizado paraguayo reconoció que Fabbro ha cometido muchos errores, pero también dejó claro que confía ciegamente en su inocencia.

“Podrá ser un mentiroso pero no un violador. Podrá ser el hombre más mentiroso del mundo por sus antecedentes con miles de mujeres, pero no hay forma de que pueda dañar a una inocente. Él no va a hacer eso. Se sintió demasiado mal por todo eso, lo afectó muchísimo y vas a ver que se va a aclarar todo”, comentó la modelo.

En este sentido, Riquelme también publicó un video en Instagram para destacar el cariño que tiene el público por Fabbro, lejos de ser recriminado por la situación adversa.

¡Tómate tiempo para hacer cosas que hagan que tu Corazón sonría..! #felizdomingo @jonathanfabbro ❤️😍🤗 #love