Revelan mensajes del abuso sexual que habría cometió Jonathan Fabbro

El ex futbolista de Jaguares de Chiapas, Jonathan Fabbro se encuentra en el “ojo del huracán” debido a que fue acusado de abuso sexual en contra de una menor de edad, misma que presuntamente sería su ahijada.

A través del portal Infobae se revelaron una serie de mensajes que inculpan al argentino, debido a que en diversas ocasiones le pidió a la menor, de 11 años, que le enviara fotos sugerentes.

En las imágenes de la charla se puede observar como la niña se rehusa a mandarle fotos a su “padrino”; sin embargo, Fabbro se mantiene insistente.

Cabe destacar que a pesar de que los menajes fueron descubiertos el pasado mes de abril, la madre de la menor dio a conocer que los ataques en contra de su hija se dieron desde hace aproximadamente cinco años en Buenos Aires, Argentina.

“Yo me dejé, le dije a todo que sí, cuando me besa como si fuera mi novio, porque tenía miedo a que me hagan algo, pasaron esas cosas. La última vez me tocó las tetas y le dije que no se pase. Me daba semen y lo escupía, me daba besos y me tocaba la vagina”, dijo la madre de la menor, quién relató el testimonio de su hija.









