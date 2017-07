Entrevista: Eduardo Camarena ve bicampeón a Chivas

Tres de los equipos más populares del país se preparan para ser los protagonistas del Apertura 2017, pero de ellos, uno tiene mayor posibilidad de conquistar el título: Chivas. Así lo advirtió el periodista de Televisa Deportes y TDN, Eduardo Camarena, quien está convencido que el Rebaño tiene todo a su favor para consagrarse como bicampeón.

¿Qué podemos esperar del Apertura 2017?

— Va a ser un campeonato con América, Chivas y Cruz Azul, particularmente, que son tres de los más populares que van a andar bien en la campaña, en una muy buena competencia con los equipos del norte: Monterrey, Tigres, Santos. Va a ser un campeonato muy competitivo y un torneo donde va a haber buen futbol por la calidad de los jugadores con los que se están armando los equipos.

¿Se ve real un bicampeonato de Chivas?

— Sí. El torneo pasado hablaba de eso y no me equivoqué.

De los cuatro grandes, ¿cuál tiene más posibilidad de ser campeón?

— Chivas. Tiene continuidad y el hecho de ser el campeón le da esa ventaja y esa motivación. Chivas quiere el bicampeonato y lo puede ganar.

¿Qué tanto pesará el Piojo Herrera en el banquillo del América?

— Yo creo que mucho. Es un entrenador que le gusta que sus equipos jueguen de una manera, no es sólo ‘el verso’ como entrenador, que muchas veces dicen, pero no lo ponen en práctica. Va a ser uno de los animadores del torneo, el América, con Chivas, ahora sí Cruz Azul va a animar el campeonato, de los equipos del norte, incluyo a Santos.

¿Cuál es el equipo a vencer?

— Monterrey y Tigres especialmente, son equipos que tienen planteles muy caros y con muchos jugadores para ocupar la titularidad y la banca y eso les da una ventaja. Pero también América y Chivas, todos le querrán ganar al Campeón, que además por el hecho de no tener extranjeros, en una Liga que tiene cada vez menos mexicanos, para los directivos de los demás equipos es como para justificar que así está bien, te puedo decir que muchos directivos no quisieran que Guadalajara ganara el campeonato porque es demostrarles que están equivocados, que la solución no es necesariamente tener tantos extranjeros y ahí está el ejemplo de Chivas, de Lobos BUAP, que logró el ascenso prácticamente sin extranjeros, entonces en ese sentido y por ser el Campeón, Chivas es el rival a vencer.

¿Qué opina acerca de la regla 9/9? ¿Realmente beneficia a los jugadores mexicanos?

— No, es nada más quitar uno. Es nada más como maquillar algo que en realidad fue para quitar la figura del naturalizado. Con esta regla lo que hicieron fue eliminar esa figura, porque jugaba como mexicano y ya veíamos en los equipos que había cuatro o cinco y hasta seis, entonces con esto se quitan de un problema que para mí no lo es, porque una Liga puede limitar el número de naturalizados y no atenta contra nadie. Sólo es restarle uno, pero es el más grande error que ha cometido el futbol mexicano de establecer tantos jugadores no nacidos en México.

¿Qué equipo tiene más probabilidades de descender?

— Los mismos: Puebla, Veracruz y siempre con la desventaja para el equipo que asciende, que es Lobos BUAP, que ahora será en 2018 cuando se defina el descenso, pero estos tres equipos son los que estarán sufriendo en ese problema del descenso y a lo mejor hasta Morelia. A Cruz Azul no lo veo involucrado en este asunto, pronto saldrá de ese tema en el cociente.

¿Qué expectativas se tienen del arbitraje con Arturo Brizio al frente? ¿Habrá cambios significativos?

— Espero que se acaben los privilegios con Arturo Brizio, que los árbitros sean designados por su rendimiento y no por su nombre o en el peso que tengan en la Asociación de Árbitros que es la que mueve todo esto, ellos pusieron y quitaron a Edgardo Codesal, ellos quitaron a Rafael Mancilla, ahora avalaron la contratación de Arturo Brizio, yo creo que si Brizio no hace eso, de realmente tener imparcialidad en la asignaciones arbitrales y no ser presa y un súbdito de los árbitros que mueven todo esto, va a prevalecer el mismo problema.

Ojalá que Arturo pueda capacitar mejor a los árbitros, que vean con el mismo criterio jugadas similares pero, sobre todo, que no haya injusticias para los árbitros, hay muchos que tienen gafete de FIFA y casi no pitan, hay quienes tienen muchas jornadas en el torneo y sus calificaciones no son buenas en la misma Comisión de Arbitraje. En la medida que lo haga con transparencia y parcialidad y sin ser presa de los intereses que hay dentro de la Comisión, en esa medida puede salir adelante el arbitraje, si no lo hace así será exactamente lo mismo, con o sin Arturo Brizio.

