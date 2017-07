Jugador del Atlante que anotó y se lesionó, estará seis meses fuera

El delantero cancunense Lizandro Echeverría, anotador de dos goles en el triunfo de 4-1 de Atlante ante Cafetaleros de Tapachula, estará fuera de las canchas entre cuatro y seis meses por una lesión en el pie derecho, informó el club azulgrana.

“Voy a regresar, voy a ser campeón con Atlante, esto duele pero no me detendrá, hay Licha para rato”, aseguró Echeverría al ser dado de alta del hospital de esta ciudad, donde lo atendieron en primera instancia.

VIDEO: JUGADOR DEL ATLANTE SUFRE TERRIBLE CHOQUE CON EL POSTE, LUEGO DE ANOTAR

“Lizandro (Echeverría), será atendido y cuidado de manera impecable, cuenta con todo nuestro apoyo; Atlante se encargará de su rehabilitación y pronto vamos a festejar sus goles para ser campeones”, aseguró el presidente azulgrana, Luis Cámara Patrón.

El ariete atlantista salió del partido al minuto 12 tras impactarse con el poste de la portería del rival, tras anotar su segundo gol del partido ante Cafetaleros en acciones de la primera fecha del Torneo Apertura 2017 del Ascenso MX.

Potros del Atlante ganó en la fecha uno del Apertura 2017, al golear 4-1 a Cafetaleros de Tapachula.

El debut triunfal de Raúl “Potro” Gutiérrez como técnico azulgrana fue producto de goles anotados por los quintanarroenses Lizandro Echeverría y Luis Ernesto “Charol” Reyes.

Al minuto uno, Atlante logró tomar ventaja con el primero de Echeverría, quien a los 12 completó el doblete, lo lamentable de este segundo gol del cancuense fue que luego de puntear el balón chocó con el poste, para salir del campo en camilla y trasladado de inmediato a un hospital, donde pasó la noche.

El doctor Fernando Ortiz, traumatólogo del hospital privado Amerimed, donde se atendió al jugador, diagnosticó luxación en el empeine del pie derecho.

Precisó que la lesión será atendida en la Ciudad de México el lunes por el doctor Luis Cadena, especialista con experiencia en la atención de futbolistas del balompié mexicano.

El club azulgrana indicó que Lizandro Echeverría viajará el lunes para su valoración e intervención quirúrgica y se estima que entre cuatro a seis meses ya esté de regreso a las canchas.

Mientras tanto, Potros del Atlante jugará el martes en Puebla la Copa Mx y el sábado la fecha dos de Liga de Ascenso ante Zacatepec.

“Agradezco a todo el equipo, a la afición todas sus muestras de apoyo, su cariño y apoyo, voy a hacer todo para regresar pronto a la cancha, no voy a rendirme” fue el mensaje de Lizandro Echeverría, en respuesta a las muestras de preocupación por su estado físico y recuperación.

El doctor azulgrana Eduardo Moreno acompañó al delantero azulgrana al alta médica al medio día y vigilará el cuidado del delantero cancunense en su casa y estará en la cita con el doctor Luis Cadena.

“Fui con todo por el balón, sabía que chocaría con el poste, traté de evitarlo y no pude, al resbalarme ya no pude contener la caída y choqué mi pie con la base; de inmediato supe que tenía algo grave, por fortuna no se rompió, Ahora hay que tener mucha fuerza de voluntad para encarar el proceso, rehabilitarme y volver a la cancha”, explicó el ariete.