Rubens Sambueza, feliz por el regreso de Brizuela

El ver de nueva cuenta a Isaac Brizuela jugando llenó de satisfacción a Rubens Sambueza, quien hace unos meses provocó la fractura de peroné del elemento de Chivas.

Además, en tono de broma, el integrante de los Diablos comentó que prefirió no acercarse para evitar cualquier cosa.

“Me deja mucha satisfacción, lo mío fue sin intención. Ya lo había visto en el partido contra el Porto, sabía que ya estaba mejor y que tenía chance de jugar unos minutos hoy. Fue lo mejor para Chivas, lo mejor para él. Trataba de no acercarme para que no pensaran mal(ríe), pero andará bien como lo venía haciendo antes de lastimarse”, expresó.

Sobre lo que se espera de Toluca en su centenario, Sambueza comentó que está la obligación de hacer un buen papel.

“En lo personal mucha entrega. En lo grupal nos hemos preparado mucho porque es un año importante para el club, para nosotros. Sabemos que tenemos una presión extra por el centenario y no queremos desaprovecharla, es una linda oportunidad, y disfrutar este momento”.

