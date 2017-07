Erpen considera espectacular tener de compañero a Márquez

Rafael Márquez tiene un gran peso en el Atlas. No sólo es el capitán, sino también el ejemplo a seguir. Tanto para jóvenes como experimentados. El defensor central, Facundo Erpen, ya es un veterano y aun así se sorprende de trabajar junto al ex futbolista del Barcelona

“A pesar de los cortos días, porque llegó más tarde por el tema de la Selección, es un hombre sencillo, con todo lo que ha hecho en su carrera y todavía le falta. Compartir lo que él significa y tenerlo cerca es algo espectacular. También me toco en Puebla con Cuauhtémoc (Blanco), uno busca aprender porque son gente que ha ganado y que quiere ganar más”, dijo Erpen este lunes.

“A pesar de su edad, Rafa quiere seguir ganando y progresando. Eso habla de las ganas que tiene, del hambre que tiene en lo que le gusta. Hoy lo veo entrenando como si nada, a pesar de haber jugado hace dos días y el segundo día es cuando más el cuerpo se resiente. Hoy está y quiere jugar”, agregó.

Para Facundo Erpen, el capitán del Atlas es un modelo a seguir. Una persona que siempre predica con el ejemplo. “Recién lo conozco, creo que día a día lo conoceré más. Es una persona callada, pero cuando habla se escucha. Quiero aprenderle, a pesar de mi edad sigo aprendiendo y todos sus consejos son bienvenidos”, explicó el argentino.

“En el plantel tenemos a Rafa que es un libro abierto para cualquiera, todos pueden preguntar y aprender constantemente. Me quedo con lo que dijo Rafa recién que llegó, de querer ganar. Lo que más quiere con este equipo es ser campeón y llegar en lo más alto a jugar el Mundial, esa es la visión que tiene él y nosotros como sus compañeros”, sentenció.

Con seriedad en la Copa MX

Este martes, el Atlas debutará en la Copa MX. A las 21:00 horas, recibirá en el Estadio Jalisco la visita de Potros UAEM, club de la Liga de Ascenso. Facundo Erpen será uno de los titulares en este encuentro y aseguró que los Zorros le darán seriedad al certamen.

“La última final de Copa la jugué, perdimos en penales Morelia (frente a Chivas). Empatamos 0-0 y se me fue en penales. La Copa la mayoría de los equipos al inicio le dan rodaje a los que no juegan y se pone atractiva cuando uno pasa de fase. Pero tenemos la necesidad de jugar, darle seriedad, es la oportunidad de seguir en competencia y ser útil cuando nos llamen”, señaló.

“La Copa es para que la mayoría de los que no jugamos, estemos en ritmo y cuando se dé el llamado del técnico, estemos listos y no en desventaja. Por eso lo tomamos en serio. Me ha tocado jugar tres Finales y una la gané con Puebla. La sensación de cuando ganas es espectacular porque te quedas en la historia de un club y sabes que lo hiciste muy bien. Me encantaría jugarla de vuelta, imagínate además ganarla con este club sería espectacular”, finalizó Facundo Erpen.