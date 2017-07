Jesús Martínez le pide a Osorio que deje a un lado las rotaciones

Aunque apoya la idea de mantener el proceso mundialista con Juan Carlos Osorio a la cabeza, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, considera que el entrenador debe hacer a un lado las rotaciones en cada juego.

Además de pedir autocrítica para el colombiano, el principal directivo de los Tuzos es partidario de la continuidad como lo ha hecho en Pachuca.

“Nosotros nos debemos a la afición y tenemos que tener esa autocrítica, tener esa madurez para que él lo entienda. Él es un hombre inteligente. Tiene que ver el principal problema que yo estoy viendo que es el problema del funcionamiento del equipo.

“Parte de ese problema son esas rotaciones, tiene que entender que no debe hacer ese tipo de rotaciones, es un hombre inteligente y lo va a entender. No volveremos a cortar otro proceso porque otra vez no nos llevará a nada, ese es mi punto de vista”, aseguró a la “ESPN”.

Sin embargo, advirtió que si el estratega sudamericano decide mantener su postura respecto a las rotaciones podría haber cambios en la dirección técnica del Tri.

“Osorio tiene muchas fortalezas y tiene sus debilidades y una de esas es esta (las rotaciones), ante esa posibilidad tiene que cambiar, si no, ¿cuál va a ser la amenaza?: ‘Osorio si no cambias pues lo siento mucho’”.

Martínez también criticó a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol por la mala planificación que se tuvo de cara a la Copa Oro, que finalmente terminó con la eliminación del Tri en semifinales ante Jamaica.

“También en planificación estamos actuando mal. No hay planificación correcta. Ejemplo son los delanteros de ayer; teníamos que llevar un delantero con más experiencia, no que no les den oportunidad. Se suma la desgracia de Alan Pulido que se lesionó o el hecho de no llevar contenciones a la Copa Confederaciones”, explicó.

“Yo propongo que directivos, medios, cuerpo técnico de selección nos escuchemos responsablemente y seamos comprometidos para que por fin cumplamos un ciclo que nos se cumple desde la era de La Volpe. Ese es mi punto de vista como Grupo Pachuca”.

Agregó que Marco Garcés no fue candidato para tomar la dirección de selecciones nacionales porque tiene un proyecto en Grupo Pachuca con las adquisiciones internacionales como el Everton y Talleres de Córdoba.