VIDEO: Kris Bryant, MVP de los Cubs, atrapa pelotas en llamas

En un proyecto con el fotógrafo Robert Snow, el actual MVP de la Liga Nacional, Kris Bryant, aceptó el reto de Red Bull de agarrar una serie de pelotas de beisbol literalmente en llamas

Las bolas fueron remojadas en gasolina y encendidas antes de ser lanzadas hacia la tercera base, muy conocida como el hot córner, donde Bryant recibió la misión de agarrarlas. El atleta de 25 años siempre escuchó el consejo de su madre de no jugar con el fuego, pero no resistió al ver las pelotas en llamas atravesando el área de juego frente a él.

Una serie de fotos increíbles y un video del making of fueron el resultado de esta irreverente actividad, y los aficionados de los Cubs pueden descansar porque el campeón de la World Series de 2016 no ha sufrido ninguna quemadura. Bryant también quiso probar la experiencia de batear las pelotas en llamas.

“Le decimos ‘bola caliente’ porque casi no tienes tiempo de reacción en cuanto llega, es muy rápido. ¡Éste fue definitivamente el mejor set donde ya he estado! Aquí tuvimos extintores de incendio, gente de seguridad, no me lastimé”, dijo Bryant.

El fotógrafo Robert Snow completó: “El hot corner es como se denomina el área alrededor de la tercera base, y adonde las bolas llegan a una velocidad de 125 millas por hora. La idea era replicar este momento del partido, pero con la diferencia de que la pelota estaba literalmente en llamas”.

Para asegurar que no corriera ningún riesgo, Bryant uso ropa hecha con tela anti llamas de la colección ClimaCool de Adidas. Solamente su guante, con el que recibió los pelotazos ardientes, sufrió quemaduras.