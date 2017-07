VIDEO: Michael Phelps pierde apretada carrera ¡ante un tiburón !

Michael Phelps finalmente encontró a su rival en el agua: un tiburón blanco.

El campeón olímpico fue vencido el domingo por la noche en un programa especial durante la Semana del Tiburón de Discovery Channel.

Sin embargo, Phelps no nadó ante un tiburón real, sino que compitió en el océano con un modelo de simulación por computadora con base en datos sobre la velocidad de nado de los tiburones.

Phelps, de 32 años, vistió un traje de neopreno y una aleta para imitar una potente cola del tiburón. Terminó la carrera de 100 metros en 38 segundos, dos segundos más que el tiempo registrado por el tiburón de simulación.

Phelps tuiteó el domingo que desea una revancha, pero en aguas más templadas.

Michael Phelps lost a 100 meter race to what was billed as a great white, but some viewers were disappointed in the fake shark: pic.twitter.com/YuyUEMpS60

— CBS News (@CBSNews) July 24, 2017