WWE regala cinturón de campeón a Chivas

Cada que un equipo de una liga norteamericana gana un título, la compañía de la familia McMahon manda felicitaciones y una réplica del cinturón máximo de WWE, algo que con el tiempo se convirtió en una tradición y que los jugadores elegidos para llevarlo lo portan con orgullo.

Chelsea fue el primer equipo extranjero que recibió el conocimiento al ganar la Premier League en su temporada 2016-2017 y ahora el turno es de Chivas, quien será el primer club latino con esta distinción.

En mayo del año pasado por redes sociales Triple H y WWE externaron su felicitación a Chivas y prometieron una réplica del cetro. Este lunes Hunter mostró el trofeo en redes sociales, el cual se le hará llegar al equipo de Jorge Vergara.

Felicidades a las @Chivas por la #12

Here is something to help with the Championship celebration…#ADarLaVuelta @LIGABancomerMX pic.twitter.com/wUnNMecMXp

— Triple H (@TripleH) July 24, 2017