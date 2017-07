Damián Álvarez espera que Tigres corte racha sin triunfo de visitante contra Santos

El volante ofensivo de Tigres, Damián Álvarez, manifestó que el triunfo conseguido en la primera fecha del Torneo Apertura 2017 debe ser un envión para que superen a Santos en la segunda fecha y corten así la racha sin triunfos que tienen como visitantes contra los laguneros.

“A veces cuando uno muestra algo bueno durante un partido trata de mantenerlo, los rivales planean otras situaciones, no me quiero poner en ese contexto, este arranque nos debe motivar para ganar en Torreón que hace mucho no ganamos”, indicó.

El jugador manifestó que analizarán cuál podría ser la propuesta del conjunto lagunero en el cotejo de la segunda fecha y de ahí determinarán cómo solucionar dentro del terreno de juego con un buen planteamiento.

La última vez que los felinos ganaron en Torreón fue en el Torneo Apertura 2011, que correspondió al partido de ida de la final. Al término de la serie los de la UANL se llevaron el campeonato.

El jugador habló sobre el arranque que tuvo el equipo en el Apertura 2017 y las tres anotaciones logradas por el ecuatoriano Enner Valencia, del que dijo espera siga en el mismo tenor.

“Enner es un jugador que sabe ubicarse, buscar sus posibilidades y a la hora de definir tiene muchas cualidades, arrancó bien, con confianza, sirviendo al equipo en situaciones, bien acompañado, el equipo hizo buen partido, trató bien la pelota”, declaró.

Por lo pronto, el plantel entrenó este día en sus instalaciones de La Cueva de Zuazua y los jugadores que participaron en Copa Oro con el Tri que fueron Hugo Ayala, Jesús Dueñas y Luis Rodríguez ya se reintegraron al plantel.

Álvarez habló también sobre el técnico de la selección mexicana Juan Carlos Osorio y expresó que “lo considero un gran entrenador, una manera de pensar pocas veces vista, a lo mejor están esperando algo negativo para criticarlo, no ha hecho las cosas mal”.

