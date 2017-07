El entrenamiento que ha llevado a Cristiano a ser el mejor del mundo

La noche previa a un partido, Cristiano Ronaldo se toma un té con miel o un vaso de leche, y se da un baño muy caliente por unos 20 minutos. La rutina es tanto relajante como lo es estratégicamente atlética, porque Ronaldo firmemente cree que los “detalles inteligentes” como éstos, hacen toda la diferencia en su habilidad para desempeñarse mejor que, bueno, posiblemente cualquier otra persona en su deporte.

A pesar que sus entrenamientos son implacables (no es extraño tener dos entrenamientos por día), Ronaldo sabe que si quiere ser el mejor, tiene que dominar cada aspecto de su salud que afecte su desempeño. “Comer bien, mantenerme hidratado y dormir adecuadamente”, dice Ronaldo. “Ése ha sido mi enfoque desde que comencé mi carrera.”

El enfoque de Ronaldo de 360º a su entrenamiento es la razón por la que Nike se unió con él para lanzar la nueva serie de ejercicios para Nike+ Training Club que incluyen una salud holística y tips motivacionales. El resultado es una nueva experiencia que pretende aportar a los entrenamientos de cualquiera al ofrecer lo siguiente:

Ejercicios provistos por el entrenador del atleta que se pueden hacer en cualquier lugar

Tips de nutrición y recuperación del atleta en los periodos de descanso de entrenamiento

La habilidad de descubrir nuevos retos de entrenamiento después de terminar una rutina del atleta (al completar estas rutinas ganas insignias que se pueden compartir)

Un paquete completo con videos informativos y artículos donde el atleta comparte tips de su nutrición, hidratación, recuperación y motivación

Sugerencias sobre qué tipo de equipo usar para ayudarte en tu desempeño

Joaquin Juan, el entrenador profesional de Ronaldo y Nike Trainer, ayudó a destilar los entrenamientos del atleta en una serie de rutinas que se enfocan en la rapidez y agilidad, así como en construir fuerza a través de pesas – algo clave en su desempeño en la cancha pero también aplicable (y accesible) para cualquier atleta de cualquier nivel que busque mejorar su condición y sentirse mejor.

“Debido a que los músculos del torso funcionan para estabilizar todo el cuerpo, mantener la debida estabilidad muscular y articular permitiendo una biomecánica adecuada, los ejercicios del área abdominal son críticos para la salud de Cristiano y su longevidad como atleta”, dice Juan. Obtenidos directamente de los programas de entrenamiento de Ronaldo, los ejercicios de 15 minutos Quick Hit Abs de la app ofrecen nueve movimientos que se enfocan en el abdomen desde todos los ángulos.

De igual forma, la rutina de 15 minutos de Quick Hit Lower Body está diseñada de ejercicios de peso corporal que ayudan a construir fuerza de la cintura para abajo. “Mientras más fuerte esté el abdomen, la espalda baja y los glúteos, mejor se moverá Cristiano, ya sea que la demanda sea una carrera corta, un entrenamiento explosivo o trabajo de resistencia”, dice Juan. Juntos, estas rutinas de la app pueden crear una base sana para atletas de cualquier deporte y nivel.”

Juan también comparte algunos de los secretos de nutrición de Ronaldo. Por ejemplo, recetas de comidas sanas y fáciles de hacer que nutren su cuerpo y son sencillamente digeribles (una receta de cena incluye quinoa, pollo y melón).

Ronaldo se enorgullece de su disciplina. “Mi clave es estar enfocado y dedicado al 100% todo el tiempo”, afima. Aunque pueda parecer súper humano, tiene sus días malos como cualquier persona. “Algunos días no me siento motivado, pero paro y digo ‘Tengo que hacerlo, porque me dará buenas cosas en el futuro’. Ésa es mi motivación.”