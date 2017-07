La silla del Tri siempre ha sido así de caliente: Chepo de la Torre

El ex seleccionador mexicano José Manuel de La Torre consideró que el cargo que ocupa actualmente el colombiano Juan Carlos Osorio en el Tricolor siempre ha sido un puesto criticado y señalado por aficionados y medios y dijo que “en potencia todos somos técnicos”.

Tras la eliminación de México en la Copa Oro, el domingo ante Jamaica, Osorio regresó el lunes a México y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con gritos e insultos de algunos aficionados, quienes pidieron su salida, como en su momento le ocurrió a De la Torre.

“En potencia todos somos entrenadores y la gente, si está o no molesta, también lo puede externar, que nos guste o no, es otra cosa, así es y esa silla siempre ha sido así de caliente”, dijo De la Torre en conferencia de prensa luego del entrenamiento de su equipo, el Santos Laguna.

“Así es la silla de la selección nacional, no me extraña absolutamente nada. Así es y no hay de otra y si no sabes que es así, hay que adaptarse, seguir trabajando y luchando”, añadió.

De la Torre ocupó el banquillo principal del Tricolor entre 2011 y 2013 y fue cesado del puesto el 7 de septiembre de 2013 luego de que bajo su mandato se puso en riesgo el boleto de México para la Copa del Mundo Brasil 2014 que al final recompuso su colega Miguel Herrera.

“Las posiciones importantes en cualquier empresa siempre van a ser criticadas y disputadas. Esta es una profesión pública que todo mundo tenemos el derecho de expresarnos”, finalizó.