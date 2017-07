A McGregor lo van a matar boxeando: Mike Tyson

El legendario púgil Mike Tyson dice que Conor McGregor no tiene mucha oportunidad contra Floyd Mayweather Jr., cuando los dos se enfrenten el próximo 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

“A McGregor lo van a matar boxeando”, dijo Tyson en el podcast de Barstool Sports

“¿Boxeo? Me enojé porque pensé que iban a usar las reglas de MMA contra el boxeo porque eso es lo que se trata: ¿Puede el boxeador vencer al tipo MMA?. (McGregor) puso su cu.. estúpido en una posición en la que va a ser eliminado porque este tipo ha estado haciendo esto toda su vida desde que era un bebé”, agregó.

Tyson dijo que cualquier ventaja que McGregor (a quien a veces se refirió como McConor) podría tener fue deshecha por las reglas.

El ex campeón mundial dijo que él pensó que la pelea sería emocionante.

“Conor es un personaje”, dijo Tyson. “Floyd nunca ha conocido a un personaje como Éste”, dijo, lanzando una parodia de McGregor llamando a Mayweather “niño”. “Quiero decir hey, es irrespetuoso, pero es tan divertido que no puedo”.

McGregor no se queda callado

Las palabras de Mike Tyson llegaron a oídos de McGregor y le respondió a través de Twitter.

“Eso está bien Mike, pero estás mirando al nuevo Don King aquí hijo. El dinero es mío”, fue el mensaje del irlandés.

That's nice Mike, but you're looking at the new Don King here, son.

Money is mine.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 25, 2017