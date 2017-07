Video: Jugadores de los Vaqueros de Dallas muestran su ‘habilidad’ en las dominadas

Lo Dallas Cowboys se encuentran alistando su regreso, por lo que los campamentos de verano han comenzado.

La página oficial del equipo texano compartió el mayor reto para muchos de sus jugadores, pues dominar el esférico no es uno de sus fuertes.

Dan Bailey fue el único jugador de la “estrella solitaria” que puso en alto al equipo, ya que consiguió hacer 46 dominadas.

Cabe señalar que Bailey no es la primera vez que ha mostrado que el esférico es su aliado, pues el año pasado grabó un video para la Selección de Estados Unidos de futbol, donde el pateador domino el ovoide como una pelota de futbol.

Watch @DallasCowboys kicker Dan Bailey's "record-setting" attempt at the #FootballMeetsFutbol Challenge for @CA2016.https://t.co/4y2TLGwQxN

— U.S. Soccer (@ussoccer) May 25, 2016