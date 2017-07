Guardado jugó sus primeros minutos con el Betis

El mediocampista mexicano y nuevo refuerzo del Betis, Andrés Guardado, hizo su debut oficial con el equipo español y aseguró de inmediato que llega para sumar y ayudar.

“Siempre he sido así. Conforme van pasando los años uno va aprendiendo cosas, a posicionarse mejor y también ayudar a los compañeros que están situados más adelante, organizando un poco. Esto es un poco de lo que verán este año de Andrés Guardado”, puntualizó el jugador tapatío.

En el empate 1-1 ante el Extremadura UD, el Principito vio sus primeros 20 minutos con la playera verdiblanca y aceptó que aún le falta ritmo, pues viene de sus vacaciones.

“Me he sentido un poco fuera de ritmo. Han sido los primeros 20 minutos que he jugado tras llegar de las vacaciones. Apenas llevo una semana entrenándome, poco a poco iré agarrando ritmo”.

Por último, Guardado reiteró que jugar en el Betis fue una decisión acertada y que ya solo le falta acabar de adaptarse para estar al cien en el equipo de Quique Setién.

“Estoy muy contento. Desde que tomé la decisión de venir aquí lo hacía con mucha ilusión y no me he equivocado. La semana ha sido muy positiva en todos los aspectos, conociendo a los compañeros, las instalaciones del club y la ciudad. Todo lo nuevo siempre hace ilusión”.