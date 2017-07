VIDEO: “Yo no soy carreta de nadie”, Pagano advierte a El Messías

Apenas la anunciaron y ya es una de las batallas más esperadas de Triplemanía XXV: Pagano y El Mesías se enfrentarán en una lucha callejera, en el magno evento de la Triple A, el próximo sábado 26 de agosto.

La rivalidad rebasó los límites del ring, ya que en plena conferencia de prensa, en la que la Triple A dio a conocer que el ’Noa Noa Style’ y el luchador puertorriqueño se enfrentarán dentro de la función más importante del año, se agarraron a golpes y se lanzaron múltiples amenazas para calentar su enfrentamiento en la Arena Ciudad de México.

En entrevista para Publisport, el gladiador fronterizo se dijo preparado para el gran día, donde aseguró que vencerá a Ricky Banderas pues dejó claro que no es el ‘monito’ de nadie para que se burle de él.

Luego de perder la cabellera ante Psycho Clown en Triplemanía XXIV, ¿qué significa para ti estar de nuevo en Triplemanía?

Muy bien. Triplemanía XXV va a ser un estallido, vamos a hacer historia en la lucha libre mundial y los ojos del mundo deben estar ahí, porque van a estar luchadores que se entregan, no solamente luchas de televisión, sino en cada plaza. en Triplemanía XXV va a ser el escándalo total, desde la primera a la última.

¿Es El Mesías el rival al que te gustaría enfrentar en Triplemanía XXV?

Obvio, porque es el que me ha estado, como decimos en Ciudad Juárez, trayendo de su carreta, y yo no soy carreta de nadie, para no decir otra palabra, Pagano no vino a ser el monito al que van a estar usando y aquí se va a demostrar.

¿Qué podemos esperar de esta lucha en el evento?

Ya estás viendo aquí el principio de un infierno que va a haber, más que infierno, le llamo fiesta, una fiesta de dolor sabrosa.

¿Qué opinas de su experiencia en lucha extrema?

Obvio que el tiene la experiencia, pero Pagano tiene la entrega y eso es interesante para el público que va a estar en Triplemanía XXV.

Aquí te dejamos el video de los golpes en plena conferencia: