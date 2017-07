VIDEO: Periodista argentino casi llega a los golpes con compañero en pleno programa en vivo

Una vez más, el periodista argentino, Flavio Azzaro, está envuelto en nuevo escándalo debido a sus altanerías, luego de que cuestionara la veracidad de las declaraciones del también periodista Ricardo Canaletti, quien acudió como invitado a su programa de televisión ‘No Todo Pasa’.

El comunicador de Todo Noticias aseguró que el ex futbolista Manuel Francisco dos Santos, mejor conocido como Garrincha, era “un débil mental”, a lo que Azzaro replicó: “¿Por qué debería creer lo que dice usted?”.

Luego de que Canaletti advirtiera: ”Si vos no me creés a mí, yo no hablo más”, Azzaro insistió: “No es que no te creo, yo puedo pensar que vos estás diciendo algo que no es así. ¿Cuántas veces hablaste con Garrincha vos?”.

“No me creas nada. Es más, desde este momento no me dirijas más la palabra”, explotó Canaletti. “Te voy a seguir hablando porque usted está invitado en el programa donde estamos nosotros. Así que le voy a preguntar las veces que quiera”, contestó retador Azzaro.

Es por ello que el invitado se levantó de su silla y apuntó: “¡Vos sabés lo que debería hacer, este es un maleducado! Un ignorante. Te lo digo en serio: ¿Vos querés pelear?”, mientras se dirigí hacia el sector opuesto en el que se encontraba Azzaro.

Aquí te dejamos el video: