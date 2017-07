VIDEO: A ritmo de ‘La Bamba’ Chicharito ya tiene canción con los Hammers

No es la primera vez que le componen una canción a Javier Chicharito Hernández, la primera vez ocurrió cuando llegó al Manchester United, pero en esta ocasión, al ritmo de “La Bamba” los fans del West Hamm han compuesto otra versión del famoso son jarocho, que se hiciese famoso en los años 50.

Aquí una parte de la canción que seguro dará de que hablar:

“Tenemos a Chicharito,

Mucho mejor que Defoe e Iheanacho,

El Chicharito de Slaven,

Nuestro pequeño hombre mexicano,

En West Ham,

Javier Javier,

Oh Javier Javier,

Él los mete (x3),

Chicharito (x4)”.

A post shared by @block141whufc on Jul 25, 2017 at 3:15am PDT

A post shared by @block141whufc on Jul 25, 2017 at 3:12am PDT

LISTEN! #WHUFC fans are asking for a @CH14_ song to the tune of 'Despacito' so we had a go…

The next 'Will Grigg's on Fire'? Probably not pic.twitter.com/sgj8LJFhit

— Alan Brazil (@SportsBreakfast) July 26, 2017