Chivas asegura que no se obsesiona con lograr el bicampeonato

Es una meta que se persigue paso a paso. El objetivo ahí está: Chivas quiere bordarle a su escudo la estrella número 13. Sin embargo, el plantel no desea meterse presión de más. Por eso, Edwin Hernández asegura que conquistar el bicampeonato no es una obsesión.

“Tampoco hay que volvernos locos. Tenemos el pensamiento primero en calificar. Conseguir un bicampeonato es muy difícil, la gente empieza a decir de la 13 y nos hacemos ideas, pero hay que vivir la realidad. Vamos paso a paso, con humildad. Conseguir un bicampeonato o un tricampeonato uno se lo pone en mente, pero hay que pensar que hay equipos fuertes. Trabajamos para lograrlo, pero tampoco estamos obsesionados con eso”, explicó el lateral izquierdo de Chivas.

“Si se da, será por el esfuerzo y lo que venimos trabajando. Pero son cosas que se dan, no porque uno lo desea se va cumplir. Para conseguirlo, hay que trabajar como el torneo pasado. Tampoco hay que meternos la presión del bicampeonato y si se da, luego el tricampeonato. No. Hay que estar tranquilos, no estamos aferrados a eso. Sí lo queremos, estamos con la ilusión y esperamos lograrlo, pero tampoco nos ponemos esa vara para conseguir”, agregó el “Aris”.

Jorge Vergara, dueño del club, se encargó de meter ya esa presión. Hace unos días, frente al gobernador de Jalisco, prometió ir en busca de la 13. Edwin Hernández reveló que el plantel no toma eso a mal.

“No nos afecta. Jorge puede decir lo que quiera, es su equipo. Obvio a nosotros también nos meten esa responsabilidad. Claro que quiero llegar y ser bicampeón, todos los que estamos aquí lo queremos, pero no es de ponernos presión. Es un proceso, un torneo que debemos lucharlo para llegar al objetivo. Nos preparamos para ese objetivo, pero tampoco queramos decir ‘si no lo logramos, será un fracaso’. Ojalá lleguemos, estamos trabajando para ello”, aseveró.

“Vamos arrancando, no podemos ponernos en una Final. Es un proceso y cada partido debemos pensar en ese objetivo. Me pasó en León y fue lo más lindo que me pudo pasar, un bicampeonato que es de las cosas más difíciles. Si lograr un campeonato es difícil, un bicampeonato más. A lo que voy es que no se nos exija un bicampeonato, sino hacer bien las cosas. Ponernos ya que tenemos que estar en la Final es pensar en otras cosas. Estamos tranquilos. Si se nos va a exigir, que sea en cada partido”, concluyó el “Aris” Hernández.