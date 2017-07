Edwin Hernández critica el proceso de Osorio en la Selección

En el futbol impera lo “políticamente correcto” pero el lateral izquierdo de Chivas, Edwin Hernández, se salió del molde. Con total honestidad, sin filtros para sus palabras, el “Aris” analizó el proceso de Juan Carlos Osorio. Criticó los errores que se han cometido y el no tener identidad. Sugirió que aún es tiempo para hacer un cambio. Y sentenció: “Si nos tapamos los ojos, somos necios”.

“Si nosotros nos tapamos los ojos, aun viendo lo que está pasando, entonces creo que somos necios. Si agarro un cardón (cactus), me espino y me duele, digo ¿qué estoy haciendo mal? Pero no lo suelto, entonces quiere decir que soy necio y me gusta que me estén picando las espinas”, explicó.

Cuestionó hasta a los dirigentes: “Desde mi punto de vista, el entrenador no es el responsable, sino los que lo ponen. No sólo lo digo yo, a lo mejor yo estoy dando la cara y portando la voz de muchas personas. No queremos darnos cuenta. No nada más es cuestión de una persona, sino ver también a las personas que lo ponen. Respeto la opinión de cada quien. Una disculpa para quien le quede el saco, pero así es”.

“Si vamos a respetar el proceso y ya lo confirmaron, hay que callarnos todos la boca. Cuando lleguen las consecuencias, entonces que se le ataque al que se le tenga que atacar. Por mi parte, ojalá esto dé para arriba, porque sería una decepción para todos los mexicanos ver un equipo que no pase de la primera ronda (en el Mundial). Ojalá que me trague mis palabras y logremos ese quinto partido, por el bien de México, porque tenemos una gran camada de jugadores”, añadió Hernández.

Falta de identidad

Enseguida, el futbolista de Chivas señaló lo que para él es la principal falla de este proceso: no tener identidad. “Es respetable, así como yo me puedo equivocar en algunas ocasiones, hay que respetar también las decisiones que él tomó, sean buenas o sean malas. En su cabeza él pensaba otras cosas y a lo mejor no le funcionaron, pero es respetable. Si te va bien o te va mal, es la decisión que tomaste. Pero cada decisión que uno toma, tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Todos nos dimos cuenta que la decisión estuvo mal, más allá de ser crítico, saber de futbol o ser simple aficionado, porque cuando salen bien las cosas, ganas”, declaró.

“Más que eso, darle una identidad al equipo que no se le dio. Sí a lo mejor en algunos partidos el sacrificio de muchos jugadores se vio reflejado y te da para empatar o algunas individualidades dan para ganar. Pero el sistema que está manejando no fue el adecuado y las consecuencias ahí están. Seguramente él sabrá qué hizo bien y que está mal. No me incomoda en lo más mínimo, pues yo no estuve ahí. A lo mejor muchos jugadores pueden darle el apoyo al entrenador, como yo se lo doy a Matías (Almeyda) y no está mal”, sentenció el jugador de Chivas.

“Mi opinión a lo mejor no cuenta, me da igual. Creo que él va seguir con su misma decisión, más allá de que todo México diga que está mal. Si él sigue con su misma decisión, mientras siga como técnico de la Selección hay que respetar lo que en su cabeza hay. Pero pienso sí debe haber una consecuencia cuando llegue a explotar todo, ojalá no sea así, que levante y que si se respeta su proceso, dé los frutos que todos esperamos, que es ver una Selección ganadora”, dijo.

Apuesta por Almeyda

Falta menos de un año para la Copa del Mundo. Pero Edwin Hernández aseguró este jueves que no hay que temerle a un cambio. Si las cosas van mal con Osorio, tomar otro rumbo podría ser sano. Inclusive, ve a Matías Almeyda como un candidato a tomar ese lugar.

“Nunca es malo un cambio, si están haciendo tan mal las cosas entonces nos estamos tapando los ojos y no queremos ver. Si en realidad vemos mejoría, hay que seguir porque se ve un cambio y se ve que está evolucionando por buen camino. Pero si no vemos esa mejoría, creo que… qué más te puedo decir. Los cambios tampoco son malos y en el futbol así pasa”, relató.

De inmediato, candidateó al “Pelado” Almeyda. “Es un gran entrenador, trabaja muy bien, lo ha demostrado. En este momento tampoco me complace mucho decir esto, por las circunstancias. Respeto a la persona que está y bueno, la decisión la tomarán los directivos. Matías es gran entrenador y tiene todo el perfil para estar en ese lugar, claro que sí. Esos puestos se consiguen con resultados y él hasta ahora llena bien el perfil”, afirmó.

Y enumeró sus cualidades: “Tiene mucha humildad, mucho trato con el jugador y trata de sacarle el mayor jugo posible a cada uno. Más allá de que sí es buena persona, también trabaja muy bien en la cancha. Tiene un sistema para su equipo, lo que ven en Chivas: el trato con la pelota, darle esa identidad y no jugar a lo que salga. Eso es muy importante en cualquier equipo: que tenga una identidad, saber a lo que juegas”.

“Matías tiene un gran perfil no nada más para la Selección Mexicana, sino para ser técnico en Europa, en la Selección Argentina también. Él tiene todo el perfil. Es un gran técnico, una gran persona además de que exige al jugador dentro de la cancha a su máximo nivel. Para estar en selección, así tiene que ser: cada jugador que vaya tiene que dar su máximo nivel, si no a qué vas. Él considera los jugadores que deben estar por su rendimiento, no por si le caen bien o mal”, finalizó Edwin Hernández.