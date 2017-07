Se nos debe tratar como profesionales: Rebeca Bernal

El Apertura 2017 de la Liga MX Femenil está por comenzar, 16 equipos buscarán sacar el mejor de los resultados en la cancha y dejar atrás la polémica que acaparó los reflectores en los últimos días.

La defensa central del Monterrey, Rebeca Bernal, será una de las futbolista que verá cumplido el sueño de jugar como profesional en su propio país, por lo que las acusaciones de equidad de género, las cláusulas de contrato y de salario, son temas que incomodaron a la seleccionada nacional y que prefiere dejar atrás.

“La Liga desmintió que de ellos no vino eso. En lo personal no se me hacía justo, para nada. La mujer tiene que ser muy valorada dentro de todos los aspectos y somos profesionales y se nos debe tratar como cual. No tengo más que decir, que bueno que desmintieron eso, se me hacía muy injusto. Esos comentarios no nos tienen que afectar, en Rayados nos han tratado como lo que somos, profesionales. Nos han dado un buen trato, hay detalles por mejorar, pero yo creo que la mayoría de los clubes lo está haciendo así. Esto va a crecer, hay detalles, va iniciando la liga, espero que en un futuro esté mejor estructurada, que cambien cosas y que esto crezca”, señaló Bernal.