Matías Alustiza pide respaldo para Osorio en el Tricolor

Nació en argentina, pero es naturalizado mexicano. No ha perdido la ilusión de poder ser llamado al Tricolor por eso el delantero del Atlas, Matías Alustiza, se mantiene siempre al tanto. Hoy analiza el proceso del colombiano Juan Carlos Osorio, su diagnóstico es claro: pide respaldo para el cuestionado entrenador.

“Es fácil hablar con el diario del lunes, ahora todos critican porque quedó fuera, pero partidos atrás era el mejor técnico. Creo que la Selección tiene muy buenos jugadores. Obviamente cuando uno se queda fuera, siempre le ven la quinta pata al gato. Pero creo Osorio ha hecho un buen trabajo”, explicó este jueves el atacante rojinegro.

“Tuve compañeros de Puebla que han estado con él y dicen que trabaja muy bien. Compañeros de Selección también dicen que trabaja muy bien. Cuando uno queda fuera de estos torneos, siempre es muy criticado. Pero hay que tener paciencia, darle confianza y que siga trabajando porque lo está haciendo bien. Obviamente, cuando uno queda fuera, siempre es muy difícil”, añadió.

Sabe que la situación no es cómoda, pero reitera que el apoyo es importante. “Es triste porque Osorio está haciendo todo lo mejor para México. Creo que lo tendrían que bancar (respalda). Osorio no quería perder, quería llegar a la Final y salir campeón. La gente no entiende que nosotros siempre queremos ganar y a veces no se puede. Tienes un rival que también juega, que tiene sus cosas y la gente debe entender que uno quiere lo mejor para su club y su Selección. Debemos apoyarlo, esto es así, tener paciencia y con trabajo se puede salir adelante”, sentenció.

Ahora le toca contemplar a la distancia, pero Matías Alustiza no pierde la ilusión de ser llamado. “Para mí sería un sueño el poder jugar en la Selección. Uno como jugador aspira a lo más alto que es la Selección, pero uno tiene que hacer bien las cosas en su club para poder tener una chance. Si algún día llega, lo trataré de aprovechar de la mejor manera y daré el 100 como me toca darlo hoy en Atlas”, aseveró.

HAY FORMAS DE RECLAMAR

El lunes pasado, luego de la eliminación de México en la Copa Oro, jugadores y cuerpo técnico volvieron al país. En el aeropuerto de la Ciudad de México, Juan Carlos Osorio recibió toda clase de insultos. Matías Alustiza reprobó esa acción, pues asegura que hay formas de reclamar.

“Uno tiene familia y tanto Osorio como cualquiera de todos nosotros, vas por la calle y que alguien te insulte delante de tus hijos la verdad es un momento feo. Yo creo que Osorio no quería perder, como nosotros mañana no vamos a querer perder, ni Pumas, ni nadie va a querer perder, pero a veces te encuentras en esa situación. El hincha no piensa como jugador y se entiende que la gente esté molesta, que te lo haga saber, pero hay formas de decir las cosas. Hay formas que duelen porque uno tiene familia. Nosotros somos personas normales como ustedes. Vas caminando con tu hijo y puede ver las cosas que te dicen, eso es feo”, afirmó.

“Es muy difícil porque el aficionado también sufre, pero ellos deben entender que nosotros estamos adentro, nos jugamos la vida por los colores y los defendemos a muerte. A veces no lo van a entender porque es la realidad, quieren ganar, quieren salir campeón, pero nosotros también como jugadores o el cuerpo técnico. Sí pueden hacernos saber que están enojados, pero no de esa forma, porque llegar a un aeropuerto, como llegó y decirle las cosas que le dijeron, es muy feo”, finalizó el atacante del Atlas.

ESTE VIERNES, CONTRA PUMAS

Atlas estrenará nuevo horario como local. Este viernes, recibirá la visita de Pumas en el Estadio Jalisco (21:00). Y el goleador rojinegro, Matías Alustiza, confió en que los aficionados responderán en esta inusual fecha. Así, los Zorros ponen fin a su tradicional sábado por la noche.

“Es la primera vez que me toca jugar en viernes desde que estoy en el futbol mexicano. El sábado es diferente porque el domingo no se trabaja y por ahí la gente lo disfruta más. Pero yo creo que la gente de Atlas nos va a acompañar este viernes. El martes fue mucha gente a la Copa y esperemos que ahora nos vayan a apoyar porque ayudan mucho”, concluyó el “Chavo”.