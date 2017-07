¡Romance a la vista! 'Chicharito' liga con actriz española y lo hace público

Javier Hernández está listo de nuevo para el amor, así lo dejó ver con un comentario en la fotografía de la actriz española, Andrea Duro, donde el delantero mexicano le expresó su deseo por conocerla.

La guapa española de 26 años publicó una imagen de la Torre Eiffel con un corazón como descripción, en la cual de inmediato, como segundo comentario en la postal, se encuentra el del refuerzo del West Ham.

“Hola quiero conocerte, me dejas?”, fue la petición de ‘Chicharito’ para la actriz que ha trabajado en películas como ‘Tres metros sobre el cielo’ y ‘Perdona si te llamo amor’.

Aunque hasta el momento, la ex novia del también actor español, Joel Bosqued, no ha hecho pública la respuesta al ex jugador del Real Madrid, los seguidores de inmediato comenzaron a escribirle al seleccionado nacional.

Hay que destacar que Andrea Duro ya sigue al canterano de Chivas en dicha red social, e incluso, en los mismos comentaros hay quien asegura que ellos ya se conocen y que hace unos días el atacante de 29 años le envió un ramo de flores, con el que ella posó en una fotografía.

Andrea sería la segunda española en la lista amorosa de Javier Hernández, pues fue apenas a principios de este año que canceló su compromiso con la periodista Lucía Villalón, con quien iba a casarse por estas fechas.

A lucky girl. 🌹🌹 A post shared by Andrea Duro (@andreaduro) on Jul 22, 2017 at 7:37am PDT

Que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo ⭐️ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• #buenasnoches #muchoamor #todolobueno #felicidad A post shared by Andrea Duro (@andreaduro) on Jul 25, 2017 at 1:01pm PDT

Este mes en @instylespain @aleighthouse ♥️♥️ #agosto A post shared by Andrea Duro (@andreaduro) on Jul 21, 2017 at 6:30am PDT

No me gustan las fotos en bañador… que va 😂😂 #felizmartes A post shared by Andrea Duro (@andreaduro) on Jul 18, 2017 at 5:25am PDT

Me ha tocado el ramo… ahora qué hacemos ?? 😍😍 #bodorrio #conramoperosinelnovio #ahoraquehacemos #adriylidia #quevivanlosnovios A post shared by Andrea Duro (@andreaduro) on Jul 7, 2017 at 3:29pm PDT

En Publimetro TV: