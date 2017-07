Salario desigual no afecta el arranque de la Liga MX Femenil

Todo comenzó el 5 de diciembre del año pasado cuando el presidente de la Liga, Enrique Bonilla, dio luz verde al primer torneo femenil del futbol profesional en México.

Hoy es una realidad, 16 clubes (América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Atlas, Tijuana, Querétaro, León, Morelia, Necaxa, Pachuca, Monterrey, Santos, Veracruz, Tigres y Toluca) buscarán elevar el nivel de futbol en la rama femenil con un torneo oficial en el balompié profesional de nuestro país, denominado Liga MX Femenil.

En una entrevista para Publisport, la periodista de Espn, Nelly Simón aseguró que existe más ilusión, y emoción por el arranque del Apertura 2017 femenil, que la polémica que se ha suscitado en los últimos días.

El formato del torneo estará dividido en grupo 1 y 2, el torneo se desarrollará en dos fases, torneo regular el cual consta de 14 jornadas y la fase final con las semifinales y la final, misma que se disputará con partidos de ida y vuelta como en la Liguilla de la Liga MX.

Los duelos durarán 90 minutos, con dos tiempos de 45 minutos cada uno. Los equipos se medirán en las instalaciones de sus respectivos clubes, pero la final se llevará acabo en el estadio del equipo al que pertenecen.

Todos los equipos están conformados por mexicanas, no hay extranjeras y la categoría base es Sub-23, cada cuadro podrá contar con un mínimo de 18 jugadoras registradas. Y un máximo de cuatro jugadoras registradas como categoría libre, pero sólo podrán tener actividad en la cancha dos al mismo tiempo.

El partido debut de este nuevo proyecto que busca impulsar el deporte y nuevos talentos para nutrir a la Selección mexicana, estará a cargo de Pachuca y Pumas, quienes visitarán este viernes la Universidad del Futbol.

Nelly Simón / Cortesía

¿Qué es cierto y qué es falso respecto al ingreso salarial de las futbolistas en la Liga MX Femenil?

— Al principio se había puesto un tope salarial de 2 mil 500 pesos, al ver esta cantidad, los equipos se suman y dicen no podemos pagarle eso a las niñas, pero ningún equipo está pagando esa cantidad, quizá mil pesos más, qué yo sé que no es nada. Poco a poco se fueron incorporando niñas ya seleccionadas y el tabulador tuvo que crecer, hay equipos que como Tigres, Pachuca o América, que están pagando sueldos de mucha diferencia, de 25 mil a 30 mil pesos.

Esa es la realidad, no son 2 mil 500 sino 3 mil o 3 mil 500 y de ahí para arriba, dependiendo la jerarquía y la manera que cada equipo haya conformado ese tema. No sé si a la larga vaya a existir un tope.

¿Fue benéfico el escándalo sobre equidad de género y salarios a unos días del debut de la Liga?

— Los tiempos sí son importantes realmente, si esta niña salió a hablar se hubiera podido dar a conocer desde hace meses, no sé si esperaron a que faltaran dos días. Respecto al contrato del que se habla tuve acceso y lo hablé con un abogado y me dijo: está limpio, no hay nada en contra de las niñas.

Respecto a sí existe un código interno en algún equipo, ahí no puedo saber, cada equipo se maneja diferente, no sé si hubo algún comentario de un técnico o un directivo, pero reitero, si alguna niña se sintió mal o hubo algún término que les haya molestado, tienen que levantar la mano. La Liga MX está dispuesta a proteger a las niñas y no va a permitir el maltrato a ninguna de ellas.

¿Cuál es el primer reto de la Liga MX Femenil?

— Desgraciadamente, muchas veces le han dado prioridad al tema económico y sí lo creo, por que al final es un negocio y es entendible. Pero el principal reto es que los equipos van a tener que aguantar, por que a lo mejor no va a haber beneficios económicos, no sé si decir a largo plazo, pero van a tener que darle todo a las niñas, aportar e invertir en las niñas.

Creo que eso será lo primero, ya después si los equipos aguantan se empezará a vender el producto y se estará pensando en otro tema, pero esto va muy despacio, así lo quieren hacer, quieren hacerlo poco a poco.

¿Qué se espera de la Liga MX Femenil?

— La Liga sabe que no va ser un camino fácil, sabe que van a tener muchas cosas por mejorar, se encontrarán defectos, habrá problemas. Pero sí puedo decir que la Liga MX y sus directivos están convencidos y están con toda la disposición de que esta Liga, a pesar de los inconvenientes que tenga al principio tendrá que funcionar; los equipos se están sumando y están poniendo todo para que esto suceda.

