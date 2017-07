VIDEO: Checo Pérez revela los nombres que le gustarían para Force India

La escudería de Force India, donde milita el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, busca cambiar su imagen para 2018, con el fin de darle un impulso más internacional al equipo.

El CEO del equipo indio, Otmar Szafnauer, confirmó hace unas semanas que presentará una solicitud formal ante la FIA para solicitar el cambio de nombre en 2018, el cual buscarían sea de Force India a Force 1 (Force One).

Pero este día, durante la conferencia de prensa del Gran Premio de Hungría, se le preguntó al volante tapatío cuales serían sus opciones de nombres a lo que contestó entre risas, “Force México o Force Checo”.

A new name for Force India? @SChecoPerez has got a few ideas…#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/IlvWBMd8JY

— Formula 1 (@F1) July 27, 2017