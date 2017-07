Culpan a Zinedine Zidane de la separación de James y Daniela Ospina

Ya es oficial. Tras meses de rumores, noticias y evidencias más o menos claras, Daniela Ospina ha confirmado a través de sus perfiles de redes sociales que ella y James Rodríguez se separan. Lo han hecho, siempre según la colombiana, de mutuo acuerdo y bajo un prisma de buen rollo y entendimiento entre ambos. Lo cierto es que, después de que James fuese fichado por el Bayern de Múnich, el hecho de que Daniela Ospina ni siquiera acompañase a su marido a la presentación con el equipo alemán había casi confirmado todas las sospechas.

A James se le había acusado, además, desde hacía tiempo, de serle infiel a Daniela y de su afán por ser el ‘Rey’ de la noche madrileña, algo que habría contribuido de forma clave en su caída en desgracia en el Real Madrid. Aunque nada de esto está demostrado, que la pareja se separe evidencia que algo existía, al menos, entre ambos, que dejó de funcionar hace tiempo.

Lo que no se entiende es que no pocos fans de James hayan aprovechado la coyuntura para ‘acosar’ de nuevo el perfil oficial de Instagram de Zinedine Zidane para insultar al francés e incluso acusarle de que él es el culpable de la separación entre Ospina y Rodríguez. Insultos y malos comentarios es lo que se puede leer en las últimas instantáneas subidas por el entrenador francés del Real Madrid. ¿De verdad alguien cree que todo esto viene porque el galo no ponía al futbolista de titular en los partidos?