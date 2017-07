VIDEO: Beisbolista de los Yankees se rompe un diente en pleno partido

Curioso momento el que se vivió durante el partido entre los Yankees de Nueva York y Tampa Bay Rays, cuando Aaron Judge se rompió un diente en pleno partido.

Las acciones ocurrieron durante la décimoprimera en el Yankee Stadium, cuando Brett Grander realizó un increíble cuadrangular con el que los Yankees remontaron el partido ante los Rays.

Durante la “alocada” celebración, el novato de los Yankees sufrió un ligero percance y se rompió un diente. Cabe destacar que tras el incidente el equipo reveló que el beisbolista tuvo que visitar de emergencia al dentista; sin embargo, no se perderá ningún partido.

Aaron Judge gets hit in the mouth by a helmet during he Yankees celebration after Gardners walk off HR: pic.twitter.com/3Nz0DHcBjY

— Cosmic 🅥 (@CosmicTheGoat) July 28, 2017