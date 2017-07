Ferrari domina las prácticas del GP de Hungría, 'Checo' quedó eliminado

Ferrari recibió un fuerte impulso el sábado cuando Sebastian Vettel se adjudicó la pole para el Gran Premio de Hungría de la Fórmula Uno con una vuelta frenética y su compañero de escudería Kimi Raikkonen terminó en segundo lugar.

“Sí, la pole, número uno”, gritó su equipo de Ferrari por radio mientras el piloto alemán aseguraba su 48va pole de su carrera.

“Fue continuo, no tuvimos ningún problema”, declaró Vettel. “El auto fue fantástico hoy. Fue realmente un placer circular”.

Vettel se siente optimista de poder sumar su cuarta victoria de la temporada y ampliar su ventaja sobre el británico Lewis Hamilton al dirigirse a la pausa de verano.

Actualmente supera a Hamilton por un punto luego de 10 carreras.

“Las posibilidades son buenas. El balance del auto fue mejor hoy. No veo por qué debería cambiar mañana”, señaló el alemán. “Pero siempre es caluroso aquí, duro para los neumáticos”.

El tetracampeón de Fórmula Uno registró su mejor vuelta con un minuto y 16,276 segundos, mientras que Raikkonen quedó 0, 168 segundos detrás frente a un gran número de aficionados finlandeses que ondeaban la bandera de su país.

Los pilotos de Mercedes tuvieron un desempeño preocupantemente malo. El finlandés Valtteri Bottas terminó en tercero, 0,254 segundos detrás, mientras que Hamilton sólo pudo rescatar un cuarto sitio, 0,431 segundos debajo al no poder igualar el récord de todos los tiempos impuesto por Michael Schumacher con 68 poles.

Hamilton ganó el Gran Premio de Gran Bretaña hace un par de semanas, cuando Vettel terminó en la séptima posición.

“Obviamente, la última carrera no fue tan buena para nosotros, pero eso ya no importa”, indicó Vettel. “La tarea principal viene mañana”.

Mientras tanto, Paul di Resta subió a un auto de Fórmula Uno por primera vez desde noviembre de 2013.

El británico fue un reemplazo de emergencia del brasileño Felipe Massa, que abandonó tras sentirse “mareado” después de la segunda sesión de práctica del viernes. Di Resta lo hizo bien dadas las circunstancias, colocándose en el lugar 19 y relegar a Marcus Ericsson, de Sauber, al fondo.

Pascal Wehrlein (Sauber), Lance Stroll (Williams) y Kevin Magnussen (Haas) fueron los otros eliminados en la primera de las tres partes de las clasificatorias.

Los cinco pilotos eliminados en la segunda parte fueron Romain Grosjean (Haas), el mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon (Force India), Daniil Kvyat (Toro Rosso) y Jolyon Palmer (Renault).

Hamilton tomó el liderato al arranque de la tercera parte, pero Vettel fue aún más veloz en el circuito en las colinas que rodean Budapest.

Antes, Vettel había registrado el mejor tiempo de la tercera sesión de práctica, casi medio segundo de ventaja sobre Raikkonen.

Hamilton sólo pudo aportar el quinto mejor tiempo: 1,4 segundos detrás de Vettel.

Resultó ser un indicador de lo que seguiría en la clasificatoria y lo que podemos esperar para la carrera del domingo.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV