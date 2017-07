Paco Jémez salió molesto con el funcionamiento de su equipo

El entrenador español Paco Jémez terminó bastante enfadado con el funcionamiento de su equipo, en el empate 1-1 ante Chivas.

Así lo mostró y lo hizo saber ante los medios de comunicación que lo esperaron al final del encuentro.

“No me gustó. Nos faltó talento, claridad futbolística, cuando Chivas se quedó con uno menos no reflejamos la superioridad, en fin, ¡no me gustó!”

Su molestia fue tal que incluso no respondió a la pregunta de un reportero que lo cuestionó sobre la condición física de sus jugadores.

Luego recriminó a Adrián Aldrete quien se hizo expulsar en los momentos finales del partido.

“Los árbitros tienen un criterio muy raro pero lo de Adrián fue merecido, él no puede cometer ese error, un jugador profesional que juega en Cruz Azul no puede cometer esos errores”.

Golazo el de Pizarro: Matías Almeyda

El entrenador de Chivas, Matías Almeyda, se dijo muy complacido por el gol de Rodolfo Pizarro que le dio el empate a su equipo, pero más por la ejecución de su atacante.

“Hay que aplaudirlo y correr al campo para abrazarlo como si yo fuera un jugador, pero bueno, no se puede. Son estas cosas que tiene el futbol, que dan alegría, disfruté muchísimo el gol de Rodolfo”.

El argentino calificó de bueno el arranque de su equipo pese a que lleva dos empates y aseguró que con la incorporación de los jugadores que estuvieron en Copa Oro, serán más competitivos.

“El equipo se hace nuevamente muy competitivo con la vuelta de Jair, Rodolfo y Orbelin, hemos tenido un buen inicio. En realidad lo más difícil en el futbol es mantener un equipo bien en lo mental y físico pero ya veremos partido a partido”.

