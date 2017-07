Hugo Sánchez, dentro de los mejores 100 futbolistas de la historia

Han pasado 20 años desde que Hugo Sánchez se retiró como jugador profesional, pero a pesar del tiempo transcurrido, el mexicano es considerado como uno de los mejores futbolistas en la historia del balompié.



El tricolor se colocó en el lugar número 82 de la lista publicada por Four Four Two, al ser el jugador mexicano más destacado del país, ya que es el único que ha ganado cinco campeonatos seguidos en Europa, de todos sus compatriotas que probaron suerte en el futbol del Viejo Continente.



El rotativo agregó que Sánchez es de los pocos elementos que se ha ganado el cariño de la afición de los dos equipos de Madrid, pero fue en el Real donde destacó más.



El ‘Pentapichichi’ quedó por encima de jugadores como Zlatan Ibrahimovic, Neymar,Roberto Carlos, Javier Zanetti y Gabriel Batistuta, donde los jugadores del Barcelona,Diego Armando Maradona y Lionel Messi, se colocaron en el primer y segundo lugar, respectivamente, siendo el brasileño, Pelé, ganador de tres Copas del Mundo, el tercero en la lista.

