Ángel López y el llanto de felicidad por debutar con Chivas

Lo que se ve en la cancha no es todo. El futbol es un juego que genera emociones que desbordan muchas veces fuera de ella. Apenas en la fecha uno del actual Apertura 2017, Ángel López hizo su debut con Chivas. El inicio de su carrera en Primera División lo llevó hasta las lágrimas.

Lloró junto a su familia, que vino desde San Cayetano, un pequeño pueblo cerca de Tepic, Nayarit. Entrar de cambio en el partido frente a Toluca significó coronar el esfuerzo. No sólo cumplió su sueño, sino el de toda la gente cercana que tuvo que hacer sacrificios para verlo vestido de rojiblanco.

– ¿Cómo vivió tu familia el debut?

– Fue muy bonito. Estuvieron en el estadio y fue algo muy bonito. Mi papá cumplía años, jugamos a las 9 de la noche y él a las 12 cumplía años. Me dijo que fue el mejor regalo que le pude dar y sentí muy bonito.

– ¿Lloró cuando te felicitó?

– Sí.

– ¿Y te contagiaste?

– Sí, se me salieron las lágrimas. Mi mamá también, porque siempre me han apoyado y ella siempre ha estado conmigo. Sentí muy bonito cuando me abrazó.

– Cuando debutas, ¿es también el premio al esfuerzo de tu familia?

– Sí, porque yo me vine muy joven acá. Dejé a mi familia a los 13 años y mi mamá sí batalló mucho. Yo también porque siempre extrañas tu familia, tu casa. Pero todo valió la pena todo este esfuerzo, todo este sacrificio.

– El más grande es por supuesto el separarse, pero ¿qué otro sacrificio hizo tu familia para apoyarte a perseguir el sueño de estar en Chivas?

– En los viajes había veces que mi papá me mandaba dinero y se endeudaba. Ellos trataban de que siempre yo tuviera algo para gastar y ellos a veces se quedaban sin dinero. Es lo mejor, que tu familia te apoye porque hay gente que quizá no tiene ese respaldo. Es algo muy bonito, no tengo palabras para explicarlo. Es algo muy grande que todo hijo quisiera tener.

EL PUEBLO DE CABEZA

En San Cayetano, revela Ángel López, había gente que no creía en él. Hoy, con su debut, ha tapado bocas. Él no ha tenido oportunidad de volver, pero su familia le cuenta que el pueblo está “de cabeza” por ver al nacido en esa tierra con la camiseta de Chivas.

“Es normal, ya mucha gente que ni te hablaba ahora te busca. Ahorita en mi pueblo… mi papá me dice que traigo todo el pueblo alborotado. Es normal, pero uno con la misma humildad, normal”, señaló este lunes, después del entrenamiento en Verde Valle.

Ahora lo buscan hasta quienes tenían años sin hablarle. Por una razón: “Ese es el problema que todos quieren boletos y la verdad a veces no se puede. Piensan que puedes tener mil boletos y la verdad no, nomás los que te dan. No, imagínate”.

De repente la nostalgia le invade. Desea visitar la tierra que lo vio nacer. “No he podido ir. En una chancita que tenga, sí quiero ir a visitar a mi familia, a mis papás. Quiero llegar a ver la gente como actúa, porque había mucha gente muy negativa y ahora te quieren hablar. Yo normal, quiero ir con mi familia”, detalló.

“San Cayetano es un pueblo pegadito a Tepic. Si fueras de Guadalajara está como a unos 10 minutos de Tepic. Ahí la gente trabaja en la siembra, la mayoría de personas se van a trabajar a Tepic. Algunos tienen sus vacas y todo eso”, explicó el joven rojiblanco.

