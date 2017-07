'Chicharito', sin preocupaciones por su nuevo número en el West Ham

Luego que será complicado que en su primera temporada con West Ham United lleve el conocido “14” o el “7” en su espalda, el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández afirmó que el futbolista es el encargado de hacer que el número brille, nadie más.

Manifestó que el “14” es un dorsal que le fascina y gracias a sus buenas actuaciones con la selección mexicana, Manchester United y Real Madrid se sintió identificado, no obstante en Bayer Leverkusen se dio a conocer con el “7” y también le fue bien.

“Es importante para mí (el ‘14’) porque es mi número favorito pero ya jugué con el ‘7’ en Leverkusen y con él me fue muy bien. Siempre he dicho que el jugador hace el número”, mencionó en el portal oficial de los “Hammers”.

“Gracias a Dios me ha ido muy bien con el ‘14’ y por eso todo el mundo me conoce con ese número, no fue que me fuera bien gracias a él. Me encantaría tenerlo hasta para dormir, pero si no se puede no se pasa nada, ya veré qué número se pueda escoger”, indicó.

Recordó que con Chivas de Guadalajara en Liga MX debutó con el ‘45’ y después con el ‘25’. “Y mis primeros dos goles con la selección fueron con el número ‘11’. Tengo el ‘14’ en mi cabeza y en mi corazón, aunque no lo tenga en la camiseta”.

En la actual plantilla del cuadro londinense, los dorsales ‘14’ y ‘7’ ya tiene dueño con el español Pedro Obiang y el argelino Sofiane Feghouli y hasta el momento se desconoce el número que vestirá “Chicharito” en este su regresó a la Liga Premier de Inglaterra.

En su paso por West Ham, los también mexicanos, el atacante Guillermo Franco utilizó el ‘10’, mientras que el mediocampista Pablo Barrera ocupó el ‘12’.

