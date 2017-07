VIDEO: Danilo Gallinari propina golpe a rival pero resulta lesionado de un dedo

Durante el juego de exhibición entre las selecciones de basquetbol Italia y Holanda, ocurrió un altercado entre el NBA Danilo Gallinari y Jito Kok que resultó en una lesión para el “Gallo”.

En el intento por recuperar un rebote luego de un tiro libre de Italia, Kok golpeó con la mano el rostro del jugador de Clippers, este muy molesto se le fue encima y le lanzó un puñetazo, pero ¡el lesionado fue él!

Reportes después del partido indican que el jugador sufrió una lesión del pulgar derecho que afortunadamente no requerirá cirugía pero evitará que juegue el próximo Eurobasket. Mira el video:

Danilo Gallinari has yet to play with Blake Griffin but just went full Blake in an exhibition game. Clipps Clippin' pic.twitter.com/wjLn1fK931

— Michael Lee (@MrMichaelLee) July 30, 2017