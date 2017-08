Acciones del 'Canelo' contra el CMB son incongruentes e infantiles: Sulaimán

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, calificó de infantiles e incongruentes las acciones que el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha tomado contra el organismo y le pidió que se dedique a entrenar y a pelear.

Álvarez avisó hace 3 días que el 16 de septiembre en Las Vegas, en su pelea ante el kazako Gennady Golovkin, no disputaría el título de peso medio del CMB y lo haría solo por los de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“No sabemos qué está pasando, debe tener problemas o información equivocada y para el CMB no hay problema”, añadió.

Meses atrás, Álvarez consideró que recibió malos tratos del CMB luego de que lo desconocieran como campeón absoluto y el cetro quedó precisamente en manos de Golovkin, por lo que el dirigente del CMB recordó que todo se definió conforme a una nota de prensa que el organismo publicó el 14 de diciembre de 2015.

