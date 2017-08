Canal NFL Network comete error con calendario de Halcones Marinos

El canal NFL Network cometió un grave error cuando estaban analizando el calendario de los Halcones Marinos de Seattle y creo confusión entre los aficionados.

Y es que los dos presentadores comenzaron a hablar de Delfines, Jets, Bills y Patriotas, pero esos fueron rivales a los que los Seahawks enfrentaron ¡en 2016!

El pateador de despeje de Seattle, Jon Ryan se dio cuenta y de inmediato les mandó un mensaje a través de twitter, minutos después, el equipo también se manifestó.

hey @nflnetwork , we are guessing that we'll go 10-5-1. #thats2016sschedule

NFL network giving their expert opinion on all the games we'll win and lose this season. THIS IS LAST SEASONS SCHEDULE. pic.twitter.com/QAmDhFLeP2

— Jon Ryan (@JonRyan9) July 30, 2017