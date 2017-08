Críticas a Osorio podrían beneficiar: Márquez Lugo

En las últimas semanas, Juan Carlos Osorio ha recibido duras críticas, incluso insultos en México pues su forma de plantear los partidos en las copas Confederaciones y Oro no convenció y ahora hasta piden su cabeza.

Para el ex futbolista y analista deportivo, Rafael Márquez Lugo, el puesto del colombiano no está en juego debido a los señalamientos pues el objetivo es el Mundial de Rusia 2018 y Osorio tiene a México prácticamente clasificado.

“Lo de los pseudoaficionados que gritaron lo rechazo absolutamente, esto es futbol, no se puede perder de vista eso y no se puede faltar al respeto de esa manera, el señor está haciendo su trabajo y está expuesto a la crítica por su trabajo pero hasta ahí”.

Incluso hubo jugadores como el Chicharito Hernández, que se manifestaron en redes sociales con mensajes de apoyo al técnico, lo cual Rafa considera benéfico.

“Lo de los mensajes me parece un espaldarazo al técnico y además aprovechan el momento para tocar sentimientos personales. De todo esto puede salir algo bueno como que el grupo se una, se fortalezca, que cierren filas con el técnico y que a la mejor con esto Osorio pueda ser más sensato y se deje de tantos experimentos”, comentó en una entrevista para Publisport el ex atacante de Chivas.

Recalcó que las cosas se mantendrán igual, es decir, Juan Carlos Osorio seguirá como técnico del Tri, pero le recomendó analizar su estrategia de rotaciones, pues aún tiene buen tiempo para presentar un buen equipo en la próxima justa mundialista.

¿Realmente fue un fracaso para México no haber ganado la Copa Oro?

— Es complicado si nos vamos a los resultados, al final son los que mandan. A Osorio se le contrató para tener una calificación al Mundial sana y la ha tenido.

¿Cuál es el problema de Osorio?

— Me parece que la crítica en general va más al funcionamiento, uno esperaría que se compitiera de diferente manera aunque el resultado pudiera ser el mismo. La gente del medio no está conforme con el funcionamiento porque no tiene estilo, hay muchos movimientos, hay jugadores improvisados en otras posiciones. Ese teje y maneje de Osorio son los que han hecho que ante el medio futbolístico pierda credibilidad.

¿Por qué no cambia su sistema de rotaciones, es testarudo o no quiere darse cuenta de que ese sistema no funciona en México?

— Pueden ser ambas, el señor tiene una forma de pensar y es muy loable que se quiera morir con ella, habemos muchas personas que percibimos el futbol de otra manera y pensamos diferente. Él se quiere morir con la suya, cree en su método, y eso es importante, al final los resultados tarde o temprano se van a terminar imponiendo.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV