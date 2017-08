Esposa de Matheus, nuevo refuerzo del América asegura que él sabía de la fotos íntimas

La esposa de Matheus Uribe, Cindy Álvarez, le robó todo el protagonismo a la nueva contratación del América para el Apertura 2017, luego de revelarse hace unos días unas fotos intimas de ella. A pesar de ser ella misma quien aclaró en su cuenta de Instagram la historia de esas fotografías, decidió hablar sobre la situación para el periódico colombiano “Q’hubo”, donde rompió el silencio.

Una más 🏅🏆🏅 GRACIAS DIOS MÍO porque a pesar de las adversidades y aprendizajes nos permites ser felices, nos llenas de bendiciones y nos das un triunfo más 💪🏻💥 te amo mi amor 🏅🏆👨‍👩‍👧‍👦 te mereces todo esto y más @matheus_uribe #labarradel6 #atleticonacional #soydelverdesoyfeliz 🏅🏆🎉💚 FELICITACIONES VERDOLAGAS💚 A post shared by CINDY ALVAREZ GARCIA (@cindyalvarezgarcia989) on May 10, 2017 at 9:17pm PDT

“Muchas veces me escribieron en mis redes sociales que las iban a publicar. La verdad no pensé que fuera cierto, y por eso ignoraba el tema; como mi esposo sabía de eso, no me preocupaba tanto”.

Al saber de eso Matheus, las cosas fueron tomadas de mejor manera por la pareja, pues la comunicación y confianza fue la clave.

“No, realmente no fue una amenaza. La verdad es que fue algo de mi pasado, con una pareja que tuve en ese momento. Todo empezó hace unos meses, cuando ese hombre le envío varias de esas fotos a mi esposo. Por fortuna, Matheus ya sabía de la existencia de ellas, y él nunca tuvo problema con eso, porque entendió que hace parte de mi pasado, y que la persona que me quiere hacer daño no tiene escrúpulos”, agregó Álvarez.

@drabbajeans ❤️ A post shared by CINDY ALVAREZ GARCIA (@cindyalvarezgarcia989) on Jul 26, 2017 at 1:37pm PDT

