Feliciano López y Marc López pasean en camello, previo a Abierto Los Cabos 2017

Previo a su participación que tendrán en el Abierto Los Cabos 2017, los tenistas españoles Feliciano López y Marc López tuvieron un momento de distracción con un paseo en camello.

Los dos jugadores que tenían pocas horas de haber llegado decidieron probar esta experiencia en el Rancho San Cristóbal, donde pudieron dar un paseo por la naturaleza salvaje y árida de la región, que crea un contraste único entre el desierto y el Océano Pacífico de fondo.

Así ambos pudieron tener una probadita de lo que es atravesar el desierto en un camello, satisfechos se bajaron para admirar al animal que acaban de montar y del cual a manera de despedida les dio un beso de recuerdo.

“La verdad es que no me lo esperaba, llegue ayer y me propusieron levantarme temprano e ir a los camellos en la playa y no me imaginaba algo tan bonito ni que hubiera camellos en México, ha merecido la pena levantarse temprano”, sostuvo Feliciano.