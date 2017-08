Miguel Fraga considera que Osorio es el indicado para el Tricolor

Ante las duras críticas que ha recibido el técnico nacional, el portero del Atlas, Miguel Fraga, salió en su defensa. Reveló algo atípico: durante la Copa Oro el Tricolor no realizó un solo interescuadras. Pero a pesar de eso, consideró que Juan Carlos Osorio es el indicado para estar al frente de la Selección mexicana.

“Interescuadras como tal nunca se hizo. La forma de trabajar del ‘profe’ es diferente. Pero la verdad, todos participábamos. Estábamos todo el tiempo ahí, activos, ningún jugador estaba parado como tal. Participé en todo momento. Ahora que tuve la fortuna de conocer al profesor Osorio sé que es un tipo honesto con su trabajo, muy trabajador y la verdad muy conocer de futbol”, señaló.

“Me vine con un gratísimo sabor de boca de su persona y espero que esté ahí lo que Dios le permita. Ojalá sean muchos años porque es un tipo honesto. Independientemente de que sea la persona que me llamó, te puedo decir como gente de futbol que es un tipo trabajador, conocedor y que en estos momentos es el tipo indicado para estar al mando de la Selección Mexicana”, agregó el guardameta del Atlas.

Trató enseguida de justificar el trabajo sin interescuadras. “La diferencia entre un técnico de Selección y uno de club creo que es el tiempo que tiene para trabajar. En Selección se tienen tiempos más cortos y reducidos. Cada técnico tiene su estilo y marca una pauta a su equipo de diferente forma. La diferencia entre trabajar allá y trabajar en un club es el tiempo que se tiene. El estilo porque cada técnico es diferente. No te puedo decir si es malo o bueno, simplemente son estilos diferentes”, resaltó.

Y finalmente, minimizó las críticas a las rotaciones, pues a su entender, de cualquier forma nunca se sabe si un jugador estará o no en la cancha. “Es que realmente el futbol es así, uno nunca sabe si va a jugar o no. A lo mejor un técnico te dice el lunes que vas a jugar y el viernes te lastimas, entonces el futbol nunca se sabe si vas a jugar o no. Es la forma de trabajar del ‘profe’ y creo que es buena porque siempre estás pensando que puedes jugar. Realmente es así y eso te permite estar trabajando a punto con el técnico”, sentenció.

Triste por lesión de Talavera

El fin de semana pasado, Alfredo Talavera sufrió una lesión que lo alejará varios meses de las canchas. Aunque esto abre la posibilidad para que Miguel Fraga pueda pelear por un puesto en Selección mexicana, el arquero del Atlas asegura que es motivo de tristeza.

“La verdad estoy triste porque el perder a un futbolista de la capacidad de Talavera, no verlo jugar cada ocho días, es algo que le pega al futbol mexicano. Obviamente es uno de los mejores arqueros de México y es una lástima que él y Lucero (de Lobos BUAP) queden fuera un buen rato.

Desgraciadamente, así es el futbol, no resta más que apoyarlos. Estoy seguro que Talavera con lo profesional que es, va regresar más pronto de lo planeado”, aseguró.

“Sigo trabajando tratando de hacer lo mejor que pueda con Atlas. Trato de partido a partido ser pieza importante para que el equipo pueda sumar de a tres y por consecuencia vendrán otras cosas. Siempre es una ilusión el pensar en estar en un Mundial, ya sea en este o en el que viene. Mientras uno esté activo, siempre tiene esa ilusión. Desgraciadamente pasó esto de Talavera, no queda más que apoyarlo y desearle pronta recuperación”, concluyó Fraga.