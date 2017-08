VIDEO: Ricardo Peláez reconoce que podría estar vetado de Televisa

Ricardo Peláez ha salido del anonimato para volver al gremio futbolístico, al menos en los medios de comunicación y ahora en entrevista para ESPN, el ex directivo del América reconoció que su salida del club capitalino podría significarle un veto de Televisa.

En una charla con José Ramón Fernández y Futbol Picante, el también ex futbolista habló de su pasado con las Águilas de donde salió hace unos meses de la manera más inesperada, pues reconoció que haber anunciado su salida de las Águilas fue la situación que originó su partida antes de que concluyera el torneo anterior.

“Lo que sucedió es que ya traía mucha carga, mucha presión, sacrifiqué muchas cosas. Me alejé un poco, mis hijos están terminando la carrera y necesitaba un descanso. No gustó que yo anunciara mi salida y salí antes de lo esperado. A lo mejor fue un malentendido y no lo juzgué conveniente. La forma en la que salí de América, no era lo que esperaba. Si sentía la necesidad de salir, pero no de esa forma”, comentó.

Sobre las acciones que más le satisficieron estando al tanto de la presidencia deportiva del América, reveló la contratación de Ignacio Ambriz., así como la cercana y exitosa relación que sostuvo con Miguel Herrera antes de tomara la dirección técnica del Tricolor.

Por otra parte, también explicó algunas de las razones por las que el vinculo laboral se fue rompiendo con Antonio Mohamed y Gustavo Matosas: “Dicen que el América no ganó nada y ganamos la Concacaf en el primer semestre, estuvimos a dos minutos de ganar una Final, enfrentamos al Real Madrid en Mundial de Clubes y a veces no se le da la importancia. Fue un año muy, muy bueno”.