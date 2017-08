VIDEO: Floyd Mayweather nos muestras sus habilidades para el basquetbol

Floyd Mayweather Jr. es un apasionado del basquetbol pues en diversas ocasiones se le ha visto en las arenas disfrutando partidos.

Pero también le gusta practicarlo y la verdad es que es bastante bueno.

Prueba de ello es un video que el mismo “Pretty Boy” compartió en sus redes sociales donde se le ve lanzando disparos de media distancia y encesta ¡8 de ellos de manera consecutiva!

“Aquí lanzando un poco, trabajando en mi disparo de media distancia”, escribió el púgil.

Mira el video:

Just shooting around, working on my midrange jumper #nba@iam_jcraw @Alonzo_Earle @nba pic.twitter.com/ssDhS1DdQ4

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) August 1, 2017