VIDEO: Jackson Martínez muestra su tobillo izquierdo tras operación

El delantero colombiano que triunfara con los Jaguares de Chiapas, Jackson Martínez, compartió en un su cuenta oficial de Instagram un video de su tobillo izquierdo recién operado.

El jugador del Guangzhou Evergrande de la liga de China ha batallado desde el 2015 con su tobillo y no le quedó de otra que volver a pasar por el quirófano.

“En las situaciones difíciles no te quejes, da gracias a Dios y no te detengas, continúa perseverando, continúa luchando, no te quedes mirando lo de otros y disfruta lo muy poco o lo mucho que tienes”, escribió el sudamericano.

Mira el video: