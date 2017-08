Gastón Silva olvida a Pumas y se defiende mandando carta al Torino

Por medio de una carta, Gastón Silva ignoró a Pumas y se ha comunicado directamente con el Torino para solucionar su situación contractual.

El defensa uruguayo escribió a la directiva del equipo italiano para manifestarle su deseo de quedarse en el club Independiente de Argentina o, de lo contrario, regresar a Italia a cumplir su contrato.

“Jamás he celebrado un acuerdo laboral (ni siquiera un precontrato) con el Club Universidad Nacional de México. Desde ya manifiesto de manera indeclinable que no continuaré mi carrera profesional allí”, aseguró en la misiva enviada a Urbano Cairo, presidente del Torino.

Incluso, el jugador insinúa que firmó un documento llamado “Agreement for the permanent transfer of the player Silva Perdomo Gaston Alexis”, en el cual no vienen los términos de su contrato y por lo tanto una ausencia de transparencia que podría ser utilizada ante FIFA.

Además, en el documento explica que no tiene ningún acuerdo o preacuerdo firmado con Pumas y por lo tanto él puede decidir con cuál club jugar, mientras la oferta sea lo esperado por el cuadro italiano.

“El Club Atlético Independiente está dispuesto a satisfacer sus pretensiones económicas por lo que le ruego que brinde su colaboración para que pueda continuar mi carrera en dicha institución. No hay ningún impedimento legal para celebrar la transferencia al Club Atlético Independiente”, establece el comunicado.