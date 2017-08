Michael Jordan se enfrasca en declaraciones con el padre de Lonzo Ball

El ex astro de la NBA Michael Jordan, se enfrascó en la polémica creada por LaVar Ball, padre de la joven estrella de los Lakers de Los Ángeles, Lonzo.

Y ese que hace unos meses, LaVar declaró que en un uno a uno “mataría” a Jordan “cuando estaba en mi mejor momento”.

Michael por fin respondió:

“Tienes que entender de donde viene. Yo creo que él jugó al basquetbol en la universidad, ¿quizás?”, Jordan le dijo al portal Slam Online.

“Él promedió 2.2 puntos por partido. ¿En serio? No merece una respuesta, pero te la voy a dar porque preguntaste. Yo no pienso que me podría ganar aún si yo tuviera una sola pierna”.

Ball promedió 2.2 puntos y 2.3 rebotes por partido para Washington State durante la temporada 1987-88 antes de cambiarse a una universidad más pequeña en busca de más minutos en cancha. Jordan lideró a la NBA con 35 puntos por encuentro durante esa misma campaña con los Chicago Bulls.

Ball respondió a las declaraciones de Jordan este martes como mero “entretenimiento”.

“Miren a todos, hombre. Todos solían decir ‘Ya sabes, yo pienso que Wilt Chamberlain es mejor que Shaq; Oscar Robertson es mejor que LeBron’. Ahora la historia es LaVar es mejor que Michael Jordan”, Ball le dijo al “The Really Big Show” por ESPN 850 WKNR en Cleveland.

“Vamos, yo ni siquiera jugué al básquetbol como profesional y ya están hablando sobre mí y Michael Jordan. A eso me refiero. Él me dice que me podría ganar en una pierna. Bueno, adivinen: Yo lo puedo vencer con una mano. Ahora los dos…nos vemos como que no podemos jugar”.

Con información de ESPN

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV